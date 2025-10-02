Roma segreta: i giardini che non ti aspetti dietro palazzi e piazze celebri
Ma tu lo sapevi che dietro le piazze più famose e i palazzi storici di Roma si nascondono tanti giardini silenziosi, oasi di pace che pochi conoscono? Spesso sono luoghi dove la natura incontra l’arte, e il rumore della città lascia spazio al canto degli uccelli e al fruscio delle foglie. Andiamo alla scoperta di cinque angoli verdi da scoprire nel cuore della Capitale.
Leggi anche: — Palazzo Koch, un gioiello nascosto nel cuore di Roma visitabile gratuitamente
Photo Credits: Shutterstock
Il Giardino di Palazzo Venezia
Nel cuore di Roma, tra Piazza Venezia e via del Plebiscito, si apre un luogo inaspettato: il giardino di Palazzo Venezia. Qui, tra aiuole e alberi d’arancio, il traffico della zona sembra scomparire del tutto. E per questo rappresenta uno spazio perfetto per prendersi una pausa di silenzio, immersi nella storia di un edificio che fu residenza papale e sede di potere, ma che custodisce anche un’anima verde e contemplativa.
Photo Credits: Shutterstock
Il Giardino degli Aranci
Sull’Aventino, il Giardino degli Aranci riesce sempre a regalarci una delle viste più iconiche della città: una cornice di pini marittimi che abbraccia il Cupolone. È un luogo romantico e rilassante, perfetto per godersi il tramonto. Le sue panchine e i vialetti alberati offrono un angolo di quiete, tra il profumo degli agrumi e la luce dorata che accarezza le cupole.
Photo Credits: Shutterstock
Villa Sciarra
Ai piedi del Gianicolo, Villa Sciarra è un piccolo paradiso frequentato quasi solo dai residenti. Tra statue di fauni, fontane, pergolati e vialetti ombrosi, è un luogo nel quale si respira un’atmosfera da giardino incantato, dove la storia si mescola alla mitologia e alla botanica.
Photo Credits: Shutterstock
Villa Aldobrandini
Sospesa sopra Via Nazionale, Villa Aldobrandini è una terrazza segreta che domina il cuore della Capitale. Per raggiungerla bisogna salire una scalinata, ma la fatica è ripagata da una vista straordinaria sull’Altare della Patria e le chiese barocche.
Photo Credits: Shutterstock
Giardini di Palazzo Colonna
Dietro l’imponente facciata di Palazzo Colonna si nasconde uno dei giardini più eleganti e riservati di Roma. Visitabili solo su prenotazione, questi spazi verdissimi si aprono tra statue, fontane e scalinate scenografiche.
Photo Credits: Shutterstock