Roma segreta: i giardini che non ti aspetti dietro palazzi e piazze celebri

Nel cuore di Roma, tra Piazza Venezia e via del Plebiscito, si apre un luogo inaspettato: il giardino di Palazzo Venezia. Qui, tra aiuole e alberi d’arancio, il traffico della zona sembra scomparire del tutto. E per questo rappresenta uno spazio perfetto per prendersi una pausa di silenzio, immersi nella storia di un edificio che fu residenza papale e sede di potere, ma che custodisce anche un’anima verde e contemplativa.

Photo Credits: Shutterstock