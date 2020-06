Tor Pignattara: come mai si chiama così?

Alla fine dell’epoca repubblicana questa zona era disseminata di ville, acquedotti, sepolcri e non solo. Trovandosi fuori dal centro della città, Tor Pignattara aveva un campus martius e numerosi castra – accampamenti militari dedicati all’addestramento delle reclute. In età imperiale, invece, era nota come “Ad duas Lauros” per via di due grandi alberi di alloro che si trovavano all’ingresso di una delle residenze imperiali.

