San Pasquale Baylon, il protettore delle donne in cerca d'amore

Tra le chiese e basiliche di Roma, ci sono santi e reliquie a cui i romani si affidano da secoli per chiedere piccoli e grandi miracoli quotidiani. Per esempio, se desideri incontrare l’anima gemella, recati alla Chiesa dei Santi Quaranta Martiri e San Pasquale Baylon, a Trastevere. Qui si venera San Pasquale Baylon, santo protettore delle donne nubili. Molte recitano una filastrocca popolare come preghiera: “S. Pasquale Baylon, fammi trovare marito, bianco, rosso e colorito, come te tale e quale, o glorioso San Pasquale”.

Foto: Shutterstock