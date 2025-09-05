San Pasquale Baylon, il protettore delle donne in cerca d'amore
Tra le chiese e basiliche di Roma, ci sono santi e reliquie a cui i romani si affidano da secoli per chiedere piccoli e grandi miracoli quotidiani. Per esempio, se desideri incontrare l’anima gemella, recati alla Chiesa dei Santi Quaranta Martiri e San Pasquale Baylon, a Trastevere. Qui si venera San Pasquale Baylon, santo protettore delle donne nubili. Molte recitano una filastrocca popolare come preghiera: “S. Pasquale Baylon, fammi trovare marito, bianco, rosso e colorito, come te tale e quale, o glorioso San Pasquale”.
Madonna del Pozzo, una bevanda miracolosa per “ogni cosa”
Dietro la Galleria Alberto Sordi, la Chiesa di Santa Maria in Via, nota come Madonna del Pozzo, custodisce un’antica cappella con un pozzo miracoloso. L’acqua santa sgorga ancora oggi ed è bevuta mediante fontanelle in carta, tradizione legata ad ogni tipo di richiesta di grazia.
Santa Francesca Romana, benedizione dell’auto a marzo
Per gli automobilisti, il 9 marzo, giorno di Santa Francesca Romana, patrona degli automobilisti, è possibile far benedire la propria auto presso la basilica ai Fori Imperiali e l’arco di Costantino. Una tradizione centenaria che unisce fede e protezione stradale.
Il Bambinello dell’Ara Coeli, protettore di tutti
Nella suggestiva Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, sul Campidoglio, è custodita la preziosa statua lignea del Bambin Gesù. Ogni 6 gennaio, la statua viene portata in processione e considerata miracolosa da molti fedeli.
San Valentino e il cranio dell’amore
Infine, Alla Basilica di Santa Maria in Cosmedin, nei pressi della Bocca della Verità, è possibile visitare una piccola urna contenente un “cranio di San Valentino”, venerato come reliquia. È meta romantica ideale per chiedere benedizioni d’amore.
