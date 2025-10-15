Cosa si nasconde sotto l'Ospedale San Giovanni di Roma? Il mondo sotterraneo di ville e giardini antichi che ora puoi visitare

Durante gli scavi è stato portato alla luce anche un sistema idrico complesso, con cisterne, condotte e una grande vasca probabilmente usata per raccogliere l’acqua dei ninfei. Alcuni resti fanno pensare alla presenza di veri e propri giardini sotterranei con fontane e vasche decorative, e una cisterna che, secondo gli archeologi, conteneva ossa risalenti alla peste del 1348. È uno dei rari casi in cui un ospedale moderno sorge letteralmente sopra una villa romana.