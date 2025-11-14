Roma, rivoluzione del traffico fino al 2031: nuova viabilità a Piazza Venezia e semafori cambiati in tutta la zona. Ecco cosa succede da subito
A Roma entrerà in vigore una delle più grandi trasformazioni della mobilità degli ultimi anni: attorno a Piazza Venezia prenderà infatti forma una nuova viabilità destinata a rimanere attiva almeno fino al 2031, mentre l’area si prepara alla costruzione della futura stazione della metro C. Cambiano sensi di marcia, semafori, percorsi per auto e bus: una riorganizzazione profonda che punta a mantenere fluido il traffico in un nodo strategico della città.
Photo Credits: Shutterstock
Nuovo senso unico a Piazza Venezia: cambia tutto
Da domenica 16 novembre entrerà in vigore una nuova configurazione di Piazza Venezia, con l’istituzione di un senso unico di marcia sotto Palazzo Venezia. Le corsie diventano quattro e scompare il doppio senso sul lato delle Generali. Il sistema rimarrà in vigore fino al 2031, salvo modifiche in corso d’opera. La nuova disposizione è necessaria per consentire l’avanzamento del cantiere della metro C e per assorbire senza blocchi il flusso di veicoli proveniente da via Petroselli.
LEGGI ANCHE:– Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 15 e domenica 16 novembre
Photo Credits: Shutterstock
Nuovi percorsi obbligati: come cambiano gli spostamenti
Il traffico proveniente da via del Corso e via Cesare Battisti diretto verso piazza dell’Aracoeli o via del Teatro di Marcello dovrà ora percorrere obbligatoriamente via del Plebiscito e via d’Aracoeli. Al contrario, chi arriva da via Petroselli potrà continuare a transitare lungo il lato di Palazzo Venezia, scegliendo se proseguire verso via del Corso, via Cesare Battisti o via del Plebiscito. Rimodulate anche aree di sosta, stalli taxi, fermate bus e attraversamenti pedonali, creando un sistema più ordinato attorno al perimetro della piazza.
Photo Credits: Shutterstock
Semafori nuovi e centralizzati: rivoluzione tecnologica sulla viabilità
La riorganizzazione comprende una revisione completa degli impianti semaforici. A piazza San Marco installate nuove lanterne, mentre un impianto totalmente rinnovato entra in funzione tra piazza Venezia, via del Corso e via del Plebiscito. Tutti i semafori saranno coordinati e centralizzati per ridurre code e migliorare lo scorrimento. Su via dell’Ara Coeli il semaforo avrà verde fisso per chi svolta a sinistra, eccetto quando un pedone preme il pulsante o quando tornerà in servizio il tram: in quel caso scatta il rosso temporaneo. Nei primi 15 giorni oltre 20 agenti per turno presidieranno l’area per assistere automobilisti e pedoni.
Photo Credits: Shutterstock
Metro C: avanzano i lavori della stazione più complessa di Roma
Il nuovo assetto della viabilità è direttamente collegato alla prosecuzione del cantiere della stazione Venezia della metro C, una delle più complesse mai realizzate in Europa. Completata la prima macrofase con la chiusura degli 89 diaframmi e del pozzo, ora il cantiere si sposta sull’altro lato della piazza per completare la struttura perimetrale e avviare gli scavi dall’alto verso il basso. La consegna ufficiale è prevista per il 2033, ma il Comune punta a renderla funzionale prima del Giubileo del bimillenario della nascita di Cristo. Nel frattempo cambiano anche i percorsi bus: dal 16 novembre diverse linee diurne e notturne modificheranno gli instradamenti e i capolinea, con la 119 che sposterà il capolinea su piazza San Marco.
Photo Credits: Shutterstock