Roma, rivoluzione del traffico fino al 2031: nuova viabilità a Piazza Venezia e semafori cambiati in tutta la zona. Ecco cosa succede da subito

La riorganizzazione comprende una revisione completa degli impianti semaforici. A piazza San Marco installate nuove lanterne, mentre un impianto totalmente rinnovato entra in funzione tra piazza Venezia, via del Corso e via del Plebiscito. Tutti i semafori saranno coordinati e centralizzati per ridurre code e migliorare lo scorrimento. Su via dell’Ara Coeli il semaforo avrà verde fisso per chi svolta a sinistra, eccetto quando un pedone preme il pulsante o quando tornerà in servizio il tram: in quel caso scatta il rosso temporaneo. Nei primi 15 giorni oltre 20 agenti per turno presidieranno l’area per assistere automobilisti e pedoni.

Photo Credits: Shutterstock