Parco Villa Gregoriana a Tivoli: il paradiso a mezz'ora da Roma
Per una gita fuori porta a un passo da Roma, avete mai sentito parlare della Villa Gregoriana di Tivoli? Un parco spettacolare che si fa scrigno di un’estetica del sublime tra cascate, grotte naturali, antichi reperti, boschi e sentieri.
A mezz’ora da Roma c’è una splendida villa immersa tra boschi, sentieri e antiche rovine
Non c’è bisogno di andare lontano da Roma per immergersi in pieno nell’estetica più sublime, in uno scrigno della cultura romantica. È quanto racchiuso nel Parco Villa Gregoriana di Tivoli, un complesso che rappresenta una grandiosa opera di ingegneria idraulica, ma anche un piccolo paradiso naturale dal sapore dell’immenso.
Tivoli: il paradiso del Parco Villa Gregoriana
La prima opera fu realizzata per volere di Papa Gregorio XVI nel 1832, al fine di contenere le continue esondazioni dell’Aniene tramite un doppio traforo e la creazione della Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Fu in seguito alla sua realizzazione che, ancora per volere del Pontefice, nacque l’incredibile e paradisiaco parco che la avvolge, riaperto al pubblico dal FAI a partire dal 2005.
Tivoli: lo spettacolo del parco Villa Gregoriana
Un intrico di sentieri ai piedi dell’acropoli romana di Tivoli, ma anche un generoso spaccato di patrimonio archeologico e architettonico di varie epoche, con un focus su quella che è la grandezza della cultura romantica ottocentesca.
Uno spaccato di paesaggio incontaminato
Per gli amanti della natura, il Parco offre uno straordinario spaccato di paesaggio incontaminato. Tra cascate naturali e artificiali, burroni, grotte naturali, gole e lussureggianti sentieri ricolmi di splendida vegetazioni. Solo il meglio per una fuga dalla città.
Gli orari del Parco Villa Gregoriana di Tivoli
Da marzo a dicembre la villa è aperta al pubblico dal martedì alla domenica ed organizza anche visite guidate. Si può accedere dalle 10.00 alle 16.00 e, nei mesi che vanno da Aprile ad Ottobre, fino alle 18.30.
