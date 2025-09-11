Parco Villa Gregoriana a Tivoli: il paradiso a mezz'ora da Roma

La prima opera fu realizzata per volere di Papa Gregorio XVI nel 1832, al fine di contenere le continue esondazioni dell’Aniene tramite un doppio traforo e la creazione della Cascata Grande, seconda in Italia dopo le Marmore. Fu in seguito alla sua realizzazione che, ancora per volere del Pontefice, nacque l’incredibile e paradisiaco parco che la avvolge, riaperto al pubblico dal FAI a partire dal 2005.

Photo Credits: Shutterstock