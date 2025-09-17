Roma, Pantheon e la magia della luce di settembre: il sole crea geometrie sorprendenti

Tra il 4 e il 6 settembre, a mezzogiorno, il sole entra dall’oculo del Pantheon e illumina con precisione l’arco sopra il grande portone. Questo “sigillo luminoso” non è un fenomeno casuale: il diametro dell’oculo corrisponde quasi esattamente a quello dell’arco, creando un effetto architettonico e visivo unico.

Photo Credits: Shutterstock