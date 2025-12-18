Dietro quelle immense bocche infernali, dunque, Palazzo Zuccari custodisce arte e cultura. La Biblioteca Hertziana con i suoi 160 mila volumi è ancora in funzione e gli ambienti che la ospitano, a dispetto di ciò che potrebbe suggerire la facciata esterna, sono moderni e luminosi. In un’ala dell’edificio è inoltre possibile ammirare ancora alcuni affreschi realizzati da Federico Zuccari: opere da lasciare senza fiato.

Proprio in questo periodo la Bibliotheca Hertziana offre delle visite guidate completamente gratuite per scoprire i segreti di questo particolare palazzo: i prossimi tour sono previsti per sabato 11 maggio 2009 e sabato 9 novembre 2019, entrambi alle ore 10. Per usufruire del servizio è necessario prenotarsi contattando i recapiti disponibili sul sito.

(foto @shutterstock)