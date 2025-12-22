Roma cambia le regole: musei civici gratis per i residenti, contributo per turisti nei monumenti iconici dal 2026

La città di Roma ha deciso di riscrivere il rapporto dei suoi cittadini con arte e turismo. Dal 2026 la città introdurrà un nuovo equilibrio tra accessibilità e tutela: da un lato avremo infatti i musei civici gratuiti per chi tutti coloro che vivono sul territorio, dall’altro un contributo simbolico per i visitatori, nei luoghi più iconici. Una svolta che parla di identità, sostenibilità e futuro, nel tentativo di proteggere un patrimonio unico al mondo senza rinunciare alla sua vocazione aperta e universale.

Photo Credits: Shutterstock