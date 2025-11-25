Roma, una notte da non perdere: musei aperti fino alle 2 e spettacoli a 1 euro. Succederà tutto il 29 novembre
Il prossimo 29 novembre Roma si prepara a vivere la sua notte più luminosa, quando le porte e le vetrate dei Musei Civici si spalancheranno fino alle 2 del mattino. Sarà un’occasione davvero speciale per tutti coloro che sono alla continua ricerca di arte, musica e di una città che respira cultura in movimento. Tra collezioni permanenti e performance dal vivo, il centro e le periferie si trasformano in un palcoscenico diffuso, nel quale il biglietto d’ingresso diventa simbolico: 1 euro, o completamente gratuito per chi possiede la Roma MIC Card.
Musei in Musica: il ritorno dell’appuntamento notturno
L’evento “Musei in Musica” torna sabato 29 novembre con una formula semplice e irresistibile: dalle 20 alle 2, i Musei Civici aprono con biglietti a 1 euro o ingresso gratuito per i titolari della MIC Card. È l’occasione perfetta per attraversare Roma di notte, passare da un museo all’altro e vivere l’arte senza fretta, accompagnati da concerti e spettacoli dal vivo.
Collezioni, mostre e performance dal vivo
Durante la serata sarà possibile visitare sia le collezioni permanenti che le mostre temporanee in corso, ma il vero cuore dell’iniziativa è l’incontro tra arte e musica. Programmi musicali e performance scandiranno il percorso dei visitatori: ogni museo diventerà una piccola sala concerti, un luogo in cui la contemplazione delle opere si intreccia al ritmo di strumenti e voci.
Un’esperienza urbana inedita
“Musei in Musica” non è solo una promozione, ma un modo diverso di vivere Roma. Camminare in strade meno affollate, entrare in luoghi normalmente silenziosi e osservarli mentre si animano di pubblico, artisti e curiosi crea un’esperienza unica. È una festa culturale diffusa che trasforma musei, atrii e cortili in spazi dinamici, e consente ai cittadini di riappropriarsi del patrimonio che li circonda.
Info, biglietti e programma completo
L’ingresso ai Musei Civici costa 1 euro, oppure è gratuito per chi possiede la Roma MIC Card. Il programma completo di concerti e spettacoli dal vivo sarà reso disponibile a breve tramite i canali ufficiali del Comune, invitando romani e turisti a costruire il proprio itinerario culturale notturno.
