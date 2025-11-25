Roma, una notte da non perdere: musei aperti fino alle 2 e spettacoli a 1 euro. Succederà tutto il 29 novembre

Il prossimo 29 novembre Roma si prepara a vivere la sua notte più luminosa, quando le porte e le vetrate dei Musei Civici si spalancheranno fino alle 2 del mattino. Sarà un’occasione davvero speciale per tutti coloro che sono alla continua ricerca di arte, musica e di una città che respira cultura in movimento. Tra collezioni permanenti e performance dal vivo, il centro e le periferie si trasformano in un palcoscenico diffuso, nel quale il biglietto d’ingresso diventa simbolico: 1 euro, o completamente gratuito per chi possiede la Roma MIC Card.

Photo Credits: Shutterstock