Roma si ferma per la pace: Papa Leone XIV al Colosseo il 28 Ottobre alle 15, maxi-blocco del traffico (le strade chiuse)
Oggi è martedì 28 ottobre 2025 e Roma si prepara a vivere una giornata straordinaria: Papa Leone XIV guiderà la Preghiera per la Pace al Colosseo, evento simbolo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. Il cuore della Capitale sarà quindi completamente blindato, con un maxi-blocco del traffico e ampie deviazioni per consentire lo svolgimento della cerimonia in sicurezza. Ma quali sono le strade interessate?
Il grande incontro per la pace di Papa Leone al Colosseo
Alle 16:00 il Pontefice presiederà in Colosseo la 39ª edizione dell’Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace, richiamo universale al dialogo e alla fraternità tra i popoli. L’evento, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, rappresenta da anni uno dei momenti più intensi del calendario spirituale romano, capace di unire religioni, culture e cittadini attorno a un unico messaggio di speranza.
Il piano viabilità: Colosseo e Fori chiusi
Dalla scorsa mezzanotte e trenta è scattato il divieto di sosta in tutta l’area del Colosseo, mentre dalle 13 entra in vigore una zona riservata con varchi di filtraggio e chiusure totali in via di San Gregorio, viale del Parco del Celio, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (tra via del Tempio della Pace e via Labicana), via Celio Vibenna e largo Gaetana Agnesi.
Tutte le strade interdette al traffico
Oltre all’area monumentale, stop anche a via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via di San Gregorio e via dei Verbiti. Tutti i veicoli privati e turistici dovranno evitare la zona fino al termine dell’evento. Saranno presenti deviazioni e controlli della Polizia Locale per regolare i flussi di pedoni e mezzi pubblici.
Bus deviati e consigli per muoversi
Anche le linee 3Bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118 subiranno deviazioni su percorsi alternativi, come comunicato da Atac e Roma Mobilità. Si consiglia di utilizzare metro e treni per raggiungere il centro, preferendo le stazioni Colosseo (chiusa a tratti) e Circo Massimo solo per spostamenti pedonali. Il messaggio è chiaro: oggi Roma si ferma, ma lo fa nel segno della pace.
