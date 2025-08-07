Cripte, alchimia e statue che parlano: i luoghi più oscuri (e reali) di Roma che nascondono misteri inquietanti

Roma nasconde mille segreti che sfuggono ai turisti e anche ai romani. Ma sono sempre in grado di affascinare tutti coloro che sono pronti ad andare oltre il Colosseo e il Foro Romano. Tra cripte macabre, simboli alchemici indecifrabili e statue che parlano, la città eterna cela angoli oscuri e reali, sospesi tra storia e mistero.

Photo Credits: Shutterstock