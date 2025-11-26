Roma, “La mafia non è musica” debutta al Palladium: lo spettacolo su Peppino Impastato che lascia senza fiato
A Roma arriva un appuntamento che promette di scuotere il cuore della città: “La mafia non è musica” debutta al Teatro Palladium, trasformando una sera di fine novembre in quello che diventerà un viaggio tra musica, memoria e impegno civile. Sul palco prenderà infatti vita un racconto in cui la storia di Peppino Impastato incontrerà le note, le immagini e la voce di chi quella storia l’ha vissuta da vicino, con la promessa di un’esperienza che non si dimentica.
LEGGI ANCHE:– Roma, una notte da non perdere: musei aperti fino alle 2 e spettacoli a 1 euro. Succederà tutto il 29 novembre
Photo Credits: Shutterstock
La memoria di Peppino: una voce che attraversa le generazioni
La protagonista dello spettacolo è Luisa Impastato, nipote dell’attivista e giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. La sua narrazione si rivelerà intima ma potente, facendo da filo che unisce famiglia, coraggio e scelta, restituendo al pubblico il peso umano di un nome che non è solo storia ma battaglia quotidiana.
Photo Credits: Shutterstock
La Nuova Orchestra Pedrollo: tredici strumenti contro il silenzio
Accanto a Luisa ci sarà la Nuova Orchestra Pedrollo, formazione nata nel 2012 e oggi riconosciuta per il suo impegno sociale. Le sue tredici voci orchestrali non accompagnano: dialogano, amplificano, allargano il respiro del racconto. Musica, parola e immagini si intrecceranno in un concerto civile che abbraccerà platea e memoria collettiva.
Photo Credits: Attilio Pavin via HF4
Un racconto tra Sicilia e Roma: quando l’arte diventa scelta
L’impianto visivo e sonoro sarà parte integrante della performance: proiezioni, interventi musicali, improvvisi silenzi diventano pensiero. Sul palco rivive non solo la Sicilia ferita di Peppino, ma l’Italia di oggi, chiamata a riconoscere, pronunciare e difendere i nomi. Perché l’arte, qui, non consola: resiste.
Photo Credits: Giuseppe Guarino
Un debutto gratuito che parla a tutti
L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle 19.30 al Teatro Palladium di Roma, con ingresso gratuito. Insieme allo spettacolo serale, è prevista una matinée alle 9.30 dedicata alle scuole, per portare il messaggio al cuore delle nuove generazioni. La libertà è scelta: e questa, a Roma, si impara ascoltando.
Photo Credits: Shutterstock