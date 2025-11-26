Roma, “La mafia non è musica” debutta al Palladium: lo spettacolo su Peppino Impastato che lascia senza fiato

La protagonista dello spettacolo è Luisa Impastato, nipote dell’attivista e giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1978. La sua narrazione si rivelerà intima ma potente, facendo da filo che unisce famiglia, coraggio e scelta, restituendo al pubblico il peso umano di un nome che non è solo storia ma battaglia quotidiana.

