Si chiama Polpetta il ristorante che ha reso questo piatto il protagonista indiscusso di tutte le portate.

Le polpette al sugo rivestono da sempre una parte importante nella dieta dei romani, e non solo. Dalle domeniche in famiglia alle cene romantiche di Lili e il Vagabondo, le polpette sono da sempre considerate un piatto non solo della tradizione romana, bensì italiana.