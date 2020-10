Ad esempio è possibile ammirare i prototipi di Deltaplano e Vite Aerea ideati dal genio di Leonardo, ma anche le sue macchine militari, le sue invenzioni più celebri e le intuizioni nel campo della cinematografia e della fotografia. È tutto un viaggio che si staglia tra pittura, meccanica, proiezioni, ologrammi e audio didattici… nonché una meravigliosa sala degli specchi.

Ma se vi chiedete se il Museo Leonardo Da Vinci Experience di Roma sia veramente adatto per i vostri figli, abbiamo tenuto il meglio per ultimo: i bambini possono toccare e sperimentare il funzionamento delle macchine concepite dal più grande inventore della storia del nostro Paese, in un’esperienza didattica profondamente immersiva!

foto © alex attard