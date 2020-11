Roma: i murales dedicati a Gigi Proietti

Ma, nel frattempo, in quelle strade il suo volto è già comparso sui muri, a partire da Via Capraia, dove Harry Greb ha realizzato un murale che ritrae un giovanissimo Proietti, circondato da passeri e usignoli, col cappello in mano e lo sguardo rivolto al cielo, come in una scena dello spettacolo teatrale ‘A me gli occhi please’, il suo primo grande successo nel teatro italiano.

Il disegno è stato protetto con una lastra di plexiglass, e alcuni residenti hanno cominciato a lasciare dei mazzi di fiori sotto al murale. Un’ennesima prova dell’affetto del quartiere per il Mandrake del cinema e del teatro italiano.

foto: Kikapress