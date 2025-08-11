Roma Ferragosto 2025 a Roma: i luoghi dove stare freschi e la temperatura resta sempre sui 20°. Dove trascorrere il 15 Agosto nella Capitale
Anche nel giorno di Ferragosto 2025 si può vivere Roma, anche se con un ritmo più lento: tra spazi verdi ombrosi, specchi d’acqua e luoghi al chiuso che attenuano l’afa, ci sono mille opzioni ideali per restare in città. Andiamo alla scoperta di una selezione di mete dove il caldo pesa meno e la giornata si fa più piacevole, per trascorrere il 15 agosto senza allontanarti dalla Capitale.
Villa Ada, Villa Doria Pamphilji, Villa Borghese e il Laghetto dell'EUR
Ampie ombre, laghetti e prati: a Villa Ada e Villa Doria Pamphilj puoi trovare tanti sentieri freschi e zone picnic lontane dall’afa. A Villa Borghese, la zona del laghetto invita a fare una pausa sul battello a remi, mentre all’EUR, i viali alberati e i salici sullo specchio d’acqua sono perfetti per camminare piano e respirare.
Parco degli Acquedotti
Il Parco degli Acquedotti è il perfetto scenario per trascorrere un Ferragosto 2025 capitolino: tra prati estesi e archi monumentali che regalano scenari fotogenici, la brezza che arriva dalla campagna romana e i filari d’alberi creano un microclima più gradevole del centro: ideale per stendersi all’ombra, correre al tramonto o fare un picnic minimal.
Musei e sotterranei dove si sta freschi!
Se il sole picchia, scendi sottoterra: le Catacombe di San Sebastiano e San Callisto o il Bunker di Villa Torlonia restano naturalmente freschi anche in agosto. Se preferisci l’arte climatizzata? Palazzo Massimo e la Galleria Borghese offrono capolavori da godersi con calma nel giorno di Ferragosto, senza né code né afa.
Orto Botanico di Roma
Nel cuore di Trastevere, l’Orto Botanico è un’oasi di ombra, fontane e sentieri tra collezioni mediterranee ed esotiche. La vegetazione crea microclimi più freschi e angoli silenziosi dove leggere o fare un pranzo leggero. Dal bambuseto al giardino giapponese, è la sosta verde perfetta per ricaricare le energie.
