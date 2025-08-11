Roma Ferragosto 2025 a Roma: i luoghi dove stare freschi e la temperatura resta sempre sui 20°. Dove trascorrere il 15 Agosto nella Capitale

Ampie ombre, laghetti e prati: a Villa Ada e Villa Doria Pamphilj puoi trovare tanti sentieri freschi e zone picnic lontane dall’afa. A Villa Borghese, la zona del laghetto invita a fare una pausa sul battello a remi, mentre all’EUR, i viali alberati e i salici sullo specchio d’acqua sono perfetti per camminare piano e respirare.

Photo Credits: Shutterstock