A Roma c’è una chiesa dall’“effetto wow” garantito: tutti i giorni alle 17:30 accade un piccolo grande 'miracolo'
Nel cuore di Roma c’è un luogo capace di sorprendere anche chi ha visto praticamente tutto: la Chiesa del Gesù. Ogni pomeriggio, alle 17:30, la sua volta barocca prende vita in un gioco di luci, suoni e meccanismi scenografici che raccontano la devozione e il genio artistico dei gesuiti. L’effetto wow è garantito!
La Chiesa del Gesù: un capolavoro del barocco romano
Inaugurata nel 1584, la Chiesa del Gesù fu progettata da Giacomo Barozzi da Vignola e completata da Giacomo della Porta. La sua struttura innovativa, priva di vere e proprie navate laterali, fu pensata per migliorare la visibilità e l’acustica durante le omelie. Un modello che avrebbe influenzato per secoli l’architettura delle chiese gesuitiche in tutto il mondo.
L’interno della Chiesa del Gesù lascia senza fiato
Appena si entra, lo sguardo viene catturato dalla volta affrescata da Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccio. La “Gloria del Nome di Gesù”, con le sue figure che sembrano uscire dalla volta, è un trionfo di illusionismo barocco: un cielo che si spalanca e accoglie lo spettatore in una visione divina.
Il miracolo quotidiano delle 17:30
Ogni giorno, alle 17:30, si ripete una magia. Le luci si abbassano, la musica si diffonde nella navata e il dipinto di Sant’Ignazio di Loyola, sull’altare laterale, viene lentamente svelato da un ingegnoso meccanismo che fa scorrere un quadro. È un momento di meraviglia, tra fede e spettacolo, che emoziona ogni visitatore.
Un’esperienza da vivere almeno una volta
La Chiesa del Gesù non è solo un capolavoro artistico, ma un luogo nel quale il sacro incontra una tradizione che unisce l’arte all’ingegno, in pieno spirito barocco. Un piccolo miracolo quotidiano, nel cuore di Roma.
