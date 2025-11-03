A Roma c’è una chiesa dall’“effetto wow” garantito: tutti i giorni alle 17:30 accade un piccolo grande 'miracolo'

Inaugurata nel 1584, la Chiesa del Gesù fu progettata da Giacomo Barozzi da Vignola e completata da Giacomo della Porta. La sua struttura innovativa, priva di vere e proprie navate laterali, fu pensata per migliorare la visibilità e l’acustica durante le omelie. Un modello che avrebbe influenzato per secoli l’architettura delle chiese gesuitiche in tutto il mondo.

Photo Credits: Shutterstock