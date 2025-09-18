Roma da fumetto: i segreti supereroici nascosti tra le vie della Capitale

Roma è sicuramente la città della storia e dell’arte ma tra le sue strade non si nascondono solo storie millenarie di antichi romani, papi e imperatori. La Capitale nasconde anche tracce di supereroi, storie e curiosità che intrecciano il mondo dei fumetti con quello della Città Eterna. Dai vicoli che hanno ospitato Catwoman alle fiere che trasformano la città in un multiverso nerd, Roma custodisce segreti supereroici tutti da scoprire.

LEGGI ANCHE:– Batman Day: la metro di Roma si trasforma in Gotham City, tutti gli eventi del 20 settembre

Photo Credits: Shutterstock