Roma da fumetto: i segreti supereroici nascosti tra le vie della Capitale
Roma è sicuramente la città della storia e dell’arte ma tra le sue strade non si nascondono solo storie millenarie di antichi romani, papi e imperatori. La Capitale nasconde anche tracce di supereroi, storie e curiosità che intrecciano il mondo dei fumetti con quello della Città Eterna. Dai vicoli che hanno ospitato Catwoman alle fiere che trasformano la città in un multiverso nerd, Roma custodisce segreti supereroici tutti da scoprire.
Photo Credits: Shutterstock
Batman e Catwoman tra i Fori Imperiali
Nel 2005 la miniserie Catwoman: Vacanze Romane ha portato Selina Kyle nella Città Eterna. Scritta da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale, la storia svela le origini italiane della ladra più affascinante di Gotham. Tra Colosseo e piazze storiche, Roma diventa palcoscenico di furti e intrighi dal sapore noir.
Photo Credits: Shutterstock
Romics: quando Roma diventa cosplay city
Ogni anno la Fiera di Roma ospita il Romics, festival internazionale che richiama migliaia di appassionati di fumetti, animazione e videogiochi. È durante questo evento che la città si trasforma in una vera “metropoli supereroica”. Tra mostre, incontri con autori e parate di cosplayer rendono l’evento un must per ogni fan dell’immaginario nerd.
Photo Credits: Shutterstock
Roma come musa dei fumettisti di tutto il mondo
La Capitale non è solo cornice, ma anche fonte d’ispirazione. Il fumettista romano Francesco Segala ha portato il suo talento fino agli editori internazionali, dimostrando come Roma sappia nutrire la fantasia di chi crea mondi a vignette. Tra vicoli e tramonti, la città continua a ispirare nuove tavole.
Photo Credits: Shutterstock
La Roma dei fumetti Marvel
Non è solo la città reale a brillare: nell’universo Marvel esiste persino un personaggio chiamato Roma, figlia di Merlyn e guardiana dell’Omniverso. Un legame simbolico che rende la Capitale parte del grande mosaico del fumetto mondiale, a metà tra mito, fantasia e realtà.
Photo Credits: Giuseppe Guarino