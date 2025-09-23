Roma, il cervo con la croce: il simbolo che pochi notano passeggiando vicino al Pantheon

Passeggiando tra i vicoli a due passi dal Pantheon, vi sarà capitato di alzare lo sguardo e scorgere un dettaglio che non tutti notano subito: sopra una basilica del centro storico campeggia un cervo con una croce. Un simbolo misterioso che racconta storie di fede, leggende e martiri dimenticati. Scopriamo insieme cosa significa e per quale motivo si trova là.

Photo Credits: Shutterstock