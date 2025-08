Hai mai notato questo dettaglio “divino” in questo quadro di Caravaggio a Roma?

Roma nasconde innumerevoli opere e misteri, molti dei quali sono ignoti allo sguardo di gran parte dei visitatori e anche degli stessi romani. Ma, tra i tanti capolavori custoditi nelle chiese della Capitale, in pochi sanno che c’è un dipinto di Caravaggio che nasconde un dettaglio “divino” che potresti non aver mai notato. Scopriamo insieme qual è: potrebbe cambiare per sempre il modo in cui lo guardi.

Photo Credits: Shutterstock