Polemica social: le botticelle non si fermano a Roma

L’ordinanza firmata dalla Sindaca Raggi è esecutiva da subito e valida fino al 30 settembre 2020. Secondo il provvedimento le botticelle non potranno circolare con temperature sopra i 30°. Sono inoltre previste norme per la tutela dei cavalli impiegati in manifestazioni ludiche e in eventi sportivi-agonistici. In osservanza delle indicazioni impartite dalla Commissione Medico Veterinaria, è inoltre introdotto l’obbligo di ricoverare i cavalli in ambienti freschi e areati dopo la fine delle attività.

‘Botticelle’: firmata un’ordinanza che vieta la circolazione dei veicoli a trazione animale con temperature pari o superiori a 30 gradi centigradi. L’ordinanza è immediatamente esecutiva e valida fino al 30 settembre 2020. https://t.co/exbgB7pT3O pic.twitter.com/s0xy1Mo8M0 — Roma (@Roma) July 1, 2020