Eventi Roma Ottobre 2020: ce n'è per tutti i gusti

Cosa fare a Roma in Ottobre? Di tutto e di più! Di solito in questo mese la Capitale è presa d’assalto dai turisti per via del clima mite e delle belle giornate. Certo, può capitare qualche giornata di pioggia ma in linea di massima il sole continua a splendere all’inizio dell’autunno.

Quali attività offre la Capitale in questo periodo dell’anno?

Al chiuso, all’aperto e addirittura virtuali, ci sono appuntamenti ed eventi per tutti i gusti: ve ne suggeriamo alcuni imperdibili!

