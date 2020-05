Roberto Benigni, è lei o non è lui?

Il mistero è stato presto svelato: si trattava di un deep fake, la tecnica (che Striscia la notizia ha sdoganato in prima serata) con la quale si possono contraffare anche i video, creando dei risultati molto verosimili (e decisamente inquietanti).

Sentendo Roberto Benigni che parla del cinema di Nanni Moretti in termini non molto entusiastici più di qualcuno avrà subito capito che non era il vero Benigni a parlare: idem per il passaggio dell’altro video nel quale afferma che è sua moglie a fare la spesa perchè è una donna.