Ritorno al Futuro compie 40 anni, il 21 ottobre a via Veneto un evento speciale per festeggiare il film cult: arriva la DeLorean

Il 21 ottobre è una data importante per milioni di appassionati in Italia e in tutto il mondo: è il Ritorno al Futuro Day. E anche Roma si prepara a festeggiare i quarant’anni della pellicola di Robert Zemeckis resa immortale da Michael J. Fox e Christopher Lloyd con un evento speciale nel cuore di via Veneto. Tra luci, musica e memorabilia, la mitica DeLorean del film approda all’Hard Rock Cafe della Città Eterna per far rivivere ai visitatori l’atmosfera di Hill Valley e del film che ha segnato intere generazioni.

Photo Credits: Shutterstock