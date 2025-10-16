Ritorno al Futuro compie 40 anni, il 21 ottobre a via Veneto un evento speciale per festeggiare il film cult: arriva la DeLorean
Il 21 ottobre è una data importante per milioni di appassionati in Italia e in tutto il mondo: è il Ritorno al Futuro Day. E anche Roma si prepara a festeggiare i quarant’anni della pellicola di Robert Zemeckis resa immortale da Michael J. Fox e Christopher Lloyd con un evento speciale nel cuore di via Veneto. Tra luci, musica e memorabilia, la mitica DeLorean del film approda all’Hard Rock Cafe della Città Eterna per far rivivere ai visitatori l’atmosfera di Hill Valley e del film che ha segnato intere generazioni.
Photo Credits: Shutterstock
La DeLorean sbarca a Roma: il 21 ottobre all’Hard Rock Cafe
Ogni anno, il 21 ottobre è il giorno del Ritorno al Futuro Day, in memoria della data impostata da Marty McFly sulla DeLorean: 21 ottobre 1955. Quest’anno, però, la ricorrenza è ancora più speciale dato che si celebra il quarantennale del primo capitolo della saga. Per questo motivo, l’Hard Rock Cafe di via Veneto, in collaborazione con Hill Valley Italia, trasformerà la Capitale in un set anni ’80, con un evento che inizierà alle 19:30 tra photo corner, musica e sorprese per veri nostalgici del film.
La DeLorean e il libro di Michael J. Fox protagonisti della serata
La macchina che ha attraversato il tempo e fatto la storia del cinema arriverà davvero a Roma: i fan potranno scattare foto accanto alla DeLorean, simbolo assoluto della trilogia. Durante la serata sarà presentato Il ragazzo del futuro, il nuovo libro di Michael J. Fox edito da Tea. Prevista anche un’intervista speciale con il giornalista Mauro Donzelli, seguita da un momento di domande aperto al pubblico.
Tutto quello che c’è da sapere sull’evento
Il viaggio nel tempo continuerà tra piatti a tema e musica cult: l’Hard Rock proporrà un menù ispirato al film, mentre un DJ Set farà rivivere le colonne sonore più iconiche degli anni Ottanta, da Huey Lewis & The News a Van Halen. Chi si presenterà con un outfit a tema – magari con gilet rosso e skateboard – potrà aspettarsi una sorpresa speciale!
Solo per veri fan, gadget ufficiali del Ritorno al Futuro Day e ticket celebrativo in omaggio! Ecco come averli
Il 40° anniversario sarà celebrato anche nei cinema The Space, che distribuiranno esclusivi gadget ufficiali per i fan del film. Partecipando alle proiezioni speciali del Ritorno al Futuro Day, sarà possibile ricevere un ticket celebrativo e collezionabile, insieme ad articoli dedicati alla trilogia cult. Un’occasione per portarsi a casa un pezzo di storia del cinema e rivivere l’emozione di un capolavoro senza tempo.
