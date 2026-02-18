I riti quaresimali più particolari di Roma: croci “velate” che spariscono e la chiesa completamente al buio

Con l’arrivo della Quaresima, Roma cambia passo e atmosfera, riscoprendo tante sue tradizioni antiche, ormai però talvolta poco conosciute anche dagli stessi abitanti della Città Eterna. Tra simboli austeri, silenzi improvvisi e celebrazioni cariche di suggestione, alcune chiese della Capitale custodiscono dei riti ancora capaci di trasformare gli spazi sacri e creare atmosfere sospese, tra fede, storia e memoria collettiva.

LEGGI ANCHE: — Quaresima, cosa non dovresti mangiare dal 18 Febbraio al 2 Aprile (non è solo la carne)

Photo Credits: Shutterstock