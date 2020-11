C’è da dire che Elisabetta non è rimasta in silenzio e si è difesa con determinazione, accusando Guenda di falsità. “Perché non me l’hai detto in faccia quello che pensi?” ha sbottato in diretta. Mistero invece sul suo comportamento mentre Antonella Elia l’apostrofava nuovamente come gatta in calore. Durante l’intervento dell’opinionista del GF Vip, infatti, ha fatto il gesto di scrivere annuendo con la testa. Che avrà voluto dire?

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy