Alfredo alla Scrofa, la proposta per festeggiare San Valentino 2021

In arrivo da Alfredo alla Scrofa per il giorno più romantico dell’anno la box “Alfredo a casa tua” un menù per due persone creato dallo chef Mirko Moglioni. La box contiene quattro piatti speciali per preparare una cena indimenticabile. Si inizia con l’Insalata di totanetti con broccoli, Crostini di polenta e salsa all’arrabbiata per proseguire poi con gli Spaghettoni con crema di porri aromatizzata all’anice stellato, gamberi rossi e polvere di barbabietole e l’Astice alla catalana dello chef. A chiudere una romantica e spettacolare Red velvet.