Rieti, la chiesa che sprofonda: vai a vederla prima che scompaia
Lo sai che – lungo un’antica via che attraversa la provincia di Rieti – c’è una chiesa che custodisce una storia misteriosa, affascinante e inquietante al tempo stesso? Il motivo? Il suo destino è segnato! Lentamente ma inesorabilmente sta sprofondando, inghiottita dall’acqua che la circonda. Un luogo unico, da vedere almeno una volta nella vita. Andiamo a scoprire dove si trova la “chiesa che sprofonda”.
Photo Credits: Alessia Malorgio
La chiesa di San Vittorino, a Cittaducale
Stiamo parlando della chiesa di San Vittorino, che si trova a Cittaducale e sorge sui resti di un antico tempio pagano dedicato alle ninfe dell’acqua. Da sempre considerata una vera e propria zona di passaggio verso gli Inferi, da secoli alimenta leggende e suggestioni che ancora oggi colpiscono chi la visita. Anche perché sta lentamente sprofondando nelle acque che la avvolgono.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Leggende e misteri delle acque
Racconti e leggende si intrecciano parlando di sacrifici, apparizioni del santo e di acque miracolose. Secondo la tradizione, fu lo stesso San Vittorino a provocarne lo sprofondamento, rendendo la chiesa un luogo sospeso tra sacro e inquietante.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Dove trovare la “chiesa che sprofonda”
La “chiesa che sprofonda” si trova lungo la Salaria, al km 88, poco distante da Rieti. È dal 1800 che l’acqua cristallina della sorgente sotterranea ha iniziato a invadere l’edificio, trasformandolo in uno scenario irreale ma incredibilmente affascinante. Un giorno, però, probabilmente sarà del tutto sommersa. Una ragione per scoprirla e visitarla prima che accada!
Photo Credits: Alessia Malorgio