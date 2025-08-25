Rieti, la chiesa che sprofonda: vai a vederla prima che scompaia

Stiamo parlando della chiesa di San Vittorino, che si trova a Cittaducale e sorge sui resti di un antico tempio pagano dedicato alle ninfe dell’acqua. Da sempre considerata una vera e propria zona di passaggio verso gli Inferi, da secoli alimenta leggende e suggestioni che ancora oggi colpiscono chi la visita. Anche perché sta lentamente sprofondando nelle acque che la avvolgono.

Photo Credits: Alessia Malorgio