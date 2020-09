Regina Elisabetta in crisi economica a causa del Covid-19

La Regina Elisabetta apre la sua casa di campagna agli amanti del cinema. La tenuta di Sandringham, nel Norfolk, ospiterà un drive-in nei weekend del mese di settembre. I fortunati avventori potranno assistere alla proiezioni di film di successo come A Star Is Born e Toy Story. Ma quanto costa partecipare a questa imperdibile esperienza? I biglietti sono ora in vendita per circa 40 dollari per veicolo.

Foto: Kikapress