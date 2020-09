Reazione a catena, incredibile gaffe

E’ tornato in onda su NOVE con Deal With It e la sua esperienza in Rai è durata davvero poco, giusto il tempo di condurre Reazione a Catena. Intervistata da Vanity Fair, il conduttore ha parlato del suo lavoro e della breve esperienza a Viale Mazzini.

“Non ho nulla di cui colpevolizzarmi. Sono state fatte delle scelte che non spettavano a me: quando cambia il direttore di rete è come se cambiasse l’allenatore di calcio e se questo decide, indipendente dagli ascolti e dai record, di non confermarti è una sua scelta. Sulla cosa in sé non ho nulla da dire, sono rimasto turbato sui modi: avevo ricevuto il piano di produzione e ottenuto delle garanzie che non sono state mantenute. Penso semplicemente di avere un altro stile: ognuno risponde del suo” ha dichiarato.

Foto: Kiakpress