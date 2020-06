Reazione a catena dà il via all'estate di Rai1

Come tanti altri programmi tv, anche Reazione a catena si è dovuto adeguare alle nuove normative per contenere il contagio da coronavirus. Le squadre sono ben distanziate e gli stessi concorrenti che giocano insieme non possono più bisbigliarsi idee e suggerimenti nell’orecchio.

Ovviamente, anche nello show di Marco Liorni che dà ufficialmente avvio al palinsesto estivo di Rai 1, c’è un grande assente in studio: il pubblico.

Foto: Kikapress