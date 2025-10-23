Roma, Re Carlo pregherà con Papa Leone nella Cappella Sistina: Michelangelo aveva forse “predetto” l’incontro con quel dettaglio segreto?

Riletti oggi, gli affreschi di Michelangelo sembrano annunciare la riconciliazione tra le due chiese: l’arte come ponte tra fede e potere, tra culture e visioni diverse. Nella Cappella Sistina, luogo di conclavi e giudizi, la preghiera di Papa Leone XIV e Re Carlo III assume un significato quasi profetico — come se, mezzo millennio fa, il pittore avesse già intuito questo incontro tra cielo e terra.

Photo Credits: Shutterstock