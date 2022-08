Le caratteristiche

La Via del Borgo è un’antica via sopraelevata e illuminata da mezzi archi di ampiezza varia che in passato ha avuto diverse funzioni come quella di caseggiato, strada pedonale, cartina muraria di protezione e luogo di ritrovo civile. E’ un simbolo del Medioevo in quanto all’epoca servì ai brisighellesi per contrastare l’arrivo delle truppe del Duca di Urbino nel 1467. Successivamente è diventata la sede dei cosiddetti birocciai, posti in cui gli abitanti vivevano e accudivano le loro bestie dopo il duro lavoro all’interno delle cave di gesso.

FOTO: SHUTTERSTOCK