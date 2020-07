Raoul Bova, sex symbol senza età

E’ uno degli attori più amati e seguiti d’Italia: Raoul Bova, che rivedremo in tv con le repliche di Ultimo, ha 48 anni ma è sempre un sex symbol, anzi come spesso capita con l’età aumenta anche il fascino. Un patrimonio genetico di tutto rispetto che, insieme alla ex moglie Chiara Giordano, ha passato anche ai due figli Alessandro e Francesco.