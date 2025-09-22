Equinozio d’autunno: il raggio di sole che trasforma il Duomo di Milano in un orologio di luce il 22 Settembre
Ogni anno, quando arriva l’equinozio d’autunno, un fenomeno suggestivo nel Duomo di Milano si ripete, regalando a tutti i suoi visitatori un momento di incredulità: un raggio di sole penetra da un piccolo foro nella volta e si posa sulla meridiana solare incisa nel pavimento, trasformando la Cattedrale del capoluogo lombardo in un gigantesco orologio di luce.
La meridiana solare del Duomo di Milano
La meridiana del Duomo di Milano fu costruita nel 1786 dagli astronomi della Specola di Brera, su richiesta del governo asburgico. Si tratta di una sottile linea d’ottone dorato sul pavimento, corredata dalle incisioni dei segni zodiacali su formelle marmoree, che serviva a uniformare il calcolo del tempo.
Il foro gnomonico e il raggio di luce
Un piccolo foro, posto a 24 metri di altezza sulla navata meridionale, lascia filtrare il raggio solare che al mezzogiorno astronomico colpisce la linea d’ottone. È un sistema tanto semplice quanto preciso, capace di trasformare la luce in strumento di misurazione del tempo.
L’equinozio del 22 settembre
Durante l’equinozio di oggi, 22 settembre 2025, il sole si allineerà in modo che il raggio cada esattamente sul punto corrispondente al segno zodiacale dell’equilibrio tra estate e autunno. È quello il momento in cui la meridiana diventerà il simbolo del passaggio di stagione, regalando uno spettacolo naturale a chi si trova in Duomo.