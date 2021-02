Qvinto Roma San Valentino 2021: cena romantica

Atmosfera unica in location ‘vestite’ d’amore, per vivere in maniera speciale e suggestive i giorni più romantici dell’anno.

È questa la proposta di Qvinto, che per l’arrivo della festa di San Valentino lancia i ‘Qvinto love days’.

Dall’11 al 21 febbraio il polo della ristorazione romana, immerso nella cornice verde del Parco di Tor di Quinto, propone piatti speciali preparati dagli chef, tantissimi dolci, per vivere una food experience unica e in modo ‘different’ in stile Qvinto.