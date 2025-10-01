Se Roma vendesse l’Olimpico: quanto varrebbe lo stadio della Capitale rispetto a San Siro
Il dibattito è ufficialmente aperto: dopo il via libera del Consiglio comunale di Milano alla vendita dello stadio di San Siro per 197 milioni di euro alle società di Inter e Milan, la domanda sorge spontanea — quanto potrebbe valere lo Stadio Olimpico di Roma se venisse messo sul mercato? Uno scenario ipotetico, certo, ma utile per riflettere su storia, valore simbolico e potenziale economico di due luoghi iconici dello sport italiano.
Il fascino (e i limiti) dell’Olimpico
Inaugurato nel 1953, lo Stadio Olimpico è più di un impianto sportivo: è un monumento della Capitale. Ospita le partite casalinghe di Roma e Lazio, le gare della Nazionale italiana, eventi di atletica leggera e concerti internazionali. Sorge all’interno del Foro Italico, un’area dal valore storico e architettonico inestimabile, che ne accresce il prestigio ma al tempo stesso ne limita gli interventi strutturali.
L’Olimpico tra luci e ombre
Se dal punto di vista immobiliare la dello stadio romano è un vantaggio, con la vicinanza al centro e il contesto monumentale, non mancano i problemi: nonostante le ristrutturazioni per i Mondiali del 1990 e gli adeguamenti successivi, l’Olimpico non è ancora al livello dei moderni stadi europei per servizi, logistica e sostenibilità. Un impianto affascinante ma ancorato al passato, che necessita di una profonda riqualificazione per competere con le arene del futuro.
Quanto varrebbe oggi l’Olimpico
Applicando la stessa logica di valutazione usata per San Siro, l’Olimpico potrebbe raggiungere un valore stimato tra i 220 e i 250 milioni di euro. Il brand Roma, con la sua risonanza internazionale, aggiunge un peso economico importante, così come la versatilità dell’impianto, capace di ospitare eventi sportivi e culturali di ogni tipo.
Ammodernare l’Olimpico costerebbe più che ammodernare San Siro?
Tuttavia, eventuali vincoli architettonici, i costi di manutenzione e i necessari investimenti di ammodernamento ridurrebbero l’attrattiva per eventuali acquirenti privati. In altre parole, sì, l’Olimpico potrebbe valere più di San Siro, ma il divario non sarebbe ampio.
