Se Roma vendesse l’Olimpico: quanto varrebbe lo stadio della Capitale rispetto a San Siro

Inaugurato nel 1953, lo Stadio Olimpico è più di un impianto sportivo: è un monumento della Capitale. Ospita le partite casalinghe di Roma e Lazio, le gare della Nazionale italiana, eventi di atletica leggera e concerti internazionali. Sorge all’interno del Foro Italico, un’area dal valore storico e architettonico inestimabile, che ne accresce il prestigio ma al tempo stesso ne limita gli interventi strutturali.

Photo Credits: Shutterstock