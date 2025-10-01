Quantcast
Se Roma vendesse l’Olimpico: quanto varrebbe lo stadio della Capitale rispetto a San Siro

Il dibattito è ufficialmente aperto: dopo il via libera del Consiglio comunale di Milano alla vendita dello stadio di San Siro per 197 milioni di euro alle società di Inter e Milan, la domanda sorge spontanea — quanto potrebbe valere lo Stadio Olimpico di Roma se venisse messo sul mercato? Uno scenario ipotetico, certo, ma utile per riflettere su storia, valore simbolico e potenziale economico di due luoghi iconici dello sport italiano.

Photo Credits: Shutterstock

Il fascino (e i limiti) dell’Olimpico

Inaugurato nel 1953, lo Stadio Olimpico è più di un impianto sportivo: è un monumento della Capitale. Ospita le partite casalinghe di Roma e Lazio, le gare della Nazionale italiana, eventi di atletica leggera e concerti internazionali. Sorge all’interno del Foro Italico, un’area dal valore storico e architettonico inestimabile, che ne accresce il prestigio ma al tempo stesso ne limita gli interventi strutturali.

Photo Credits: Shutterstock

L’Olimpico tra luci e ombre

Se dal punto di vista immobiliare la dello stadio romano è un vantaggio, con la vicinanza al centro e il contesto monumentale, non mancano i problemi: nonostante le ristrutturazioni per i Mondiali del 1990 e gli adeguamenti successivi, l’Olimpico non è ancora al livello dei moderni stadi europei per servizi, logistica e sostenibilità. Un impianto affascinante ma ancorato al passato, che necessita di una profonda riqualificazione per competere con le arene del futuro.

Photo Credits: Shutterstock

Quanto varrebbe oggi l’Olimpico

Applicando la stessa logica di valutazione usata per San Siro, l’Olimpico potrebbe raggiungere un valore stimato tra i 220 e i 250 milioni di euro. Il brand Roma, con la sua risonanza internazionale, aggiunge un peso economico importante, così come la versatilità dell’impianto, capace di ospitare eventi sportivi e culturali di ogni tipo.

Photo Credits: Shutterstock

Ammodernare l’Olimpico costerebbe più che ammodernare San Siro?

Tuttavia, eventuali vincoli architettonici, i costi di manutenzione e i necessari investimenti di ammodernamento ridurrebbero l’attrattiva per eventuali acquirenti privati. In altre parole, sì, l’Olimpico potrebbe valere più di San Siro, ma il divario non sarebbe ampio.

Photo Credits: Shutterstock