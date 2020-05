Chiara Ferragni parla del suo peso

In una story di IG, Chiara Ferragni afferma che il suo peso oscilla fra i 58 e i 60 kg, a seconda di quanto mangia e di quanto si allena. “Sono alta 1.77, penso che questo sia il giusto peso per me“, ha continuato Chiara “Sono stata più magra in passato e i momenti in cui ero più magra corrispondevano a quelli in cui ero meno felice. La felicità per me è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita ma anche riuscire a non pensare sempre al fisico perfetto”