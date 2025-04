Quanto guadagnano le Guardie Svizzere del Papa: tra fede e dovere

Le Guardie Svizzere Pontificie rappresentano un’icona del Vaticano, un corpo militare con una storia secolare dedito alla protezione del Santo Padre. Oltre all’aspetto folcloristico delle loro uniformi rinascimentali, sorge spontanea la domanda: qual è la loro retribuzione?

Contrariamente ai loro predecessori mercenari, la motivazione principale per arruolarsi nelle Guardie Svizzere oggi non è il guadagno economico, bensì una profonda motivazione spirituale e un desiderio di servire il Pontefice. Tuttavia, come la maggior parte dei soldati in altri eserciti, anche le Guardie Svizzere percepiscono uno stipendio.