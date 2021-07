Chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia lo fa perché conosce alla perfezione la bellezza dei luoghi, delle acque e delle spiagge del tacco del nostro stivale. A confermare che il mare pugliese è il più pulito d’Italia arrivano i dati dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente).