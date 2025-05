Jannik Sinner: semifinale sul Centrale

La coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini disputa la semifinale del doppio femminile. Dopo un percorso brillante nel torneo, le azzurre cercano l’accesso alla finale, affrontando avversarie di grande esperienza.

Per tutti gli appassionati che non vogliono perdersi questa importante sfida, c’è un’ottima notizia: la partita sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente su SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 212 del bouquet Sky.

Inoltre, la copertura completa degli Internazionali BNL d’Italia 2025 è disponibile via satellite sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Per lo streaming specifico del WTA, è possibile affidarsi anche a SuperTenniX