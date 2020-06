In vendita la casa dello scandalo: Bolehyde Manor

Secondo quanto riportato dal DailyMail, pare che il Principe Carlo sia stato un assiduo frequentatore della casa nel periodo in cui corteggiava Lady D. In seguito sembra che sempre in quella casa Carlo e Camilla si incontrassero mentre entrambi erano sposati. Non sorprende dunque sentir dire che le visite del Principe Carlo continuarono a lungo prima, durante e dopo il deterioramento della sua relazione con l’amatissima Diana Spencer.