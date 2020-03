Virginia Giuffre accusa il Duca di York

Quando conobbe il Principe Andrea, ottavo in linea di successione al trono d’Inghilterra, Virginia aveva 17 anni: racconta a Giletti di essere rimasta sconcertata di fronte al fatto che anche un membro della famiglia reale facesse parte del “giro” di Epstein. Virginia conobbe Andrea in un night di Londra, il Tramp, dove lui le chiese di ballare: “Ballava malissimo, non ho mai visto nessuno ballare così male, e sudava tantissimo, le gocce di sudore cadevano come pioggia, l’odore era insopportabile. Volevo allontanarmi da lui” Invece Virginia venne indotta da Ghislaine Maxwell, la compagna di Epstein, ad avere un rapporto con il Principe. In tutto, secondo la Giuffre, gli incontri con il principe Andrea furono tre.