Primo giorno di scuola per Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore

Suona la prima campanella per Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. Il bambino è tornato in aula proprio oggi, martedì 8 settembre, primo giorno di scuola per tutti gli studenti di Montecarlo, dove vive. I genitori, orgogliosi del loro giovanotto che inizia un nuovo anno scolastico, hanno voluto dedicargli ognuno un dolce messaggio di incoraggiamento sui social. Peccato che l’imprenditore, positivo al Covid-19, sia in isolamento domiciliare e non abbia potuto abbracciare il suo pargolo.

Foto: Kikpress