A causa della pandemia in corso, non sappiamo ancora come trascorreremo le feste di Natale. Nella speranza che la curva dei contagi torni a scendere e il governo allenti le restrizioni, i romani non faranno comunque mancare un regalo per i propri cari sotto l’albero. E da Primark a Roma, di idee carine per sorprendere grandi e piccini ce ne sono davvero tante, accessibili a tutti. Oltre all’abbigliamento donna, uomo e bambino, nel negozio è possibile trovare anche strepitose le linee di intimo, prodotti beauty e articoli per la casa.

Foto: Shutterstock