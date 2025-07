Cosa fare a Milano in estate, i posti più instagrammabili e più belli dove scattare una foto a prova di like

Milano è una città bellissima e no, non è solo moda e aperitivi, ma anche uno scrigno che contiene tantissimi angoli scenografici e location perfette per riempire il tuo feed Instagram. Andiamo quindi a scoprire quali sono i luoghi più instagrammabili da non perdere in estate, tra scorci nascosti, murales colorati e rooftop da sogno.

LEGGI ANCHE:– Milano, baciarsi qui evita il tradimento? La romantica leggenda del Ponte delle Sirene. Dove si trova

Photo Credits: Shutterstock