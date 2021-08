Porto Pirrone come i Caraibi, l’insenatura segreta vicino Taranto

Se la costa sud-occidentale della Puglia è la più battuta dai turisti in cerca del ‘quid salentino’, non è da meno quella orientale, che si affaccia sul Mar Ionio: in particolare vicino Taranto troviamo una insenatura ‘segreta’, Baia di Porto Pirrone.

Questa spiaggetta poco gettonata ha il potere di teletrasportarci ai Caraibi grazie alle sue acque trasparenti e alla sabbia finissima. Baia di Porto Pirrone si trova nei pressi di Leporano, a poco più di 10 km da Taranto ed è dominata dal suggestivo Castello di Muscettola.