Ponte del Diavolo, cosa c’entra Lucifero con l’opera medievale in provincia di Lucca?

In provincia di Lucca, tra i tanti paesini degni di una visita spicca Borgo a Mozzano: il primo motivo per cui vale la pena vederlo è ammirare un’opera di raffinata ingegneria medievale come il Ponte del Diavolo.

Questa struttura in pietra attraversa il fiume Serchio e sembra che a volerla fosse stata la feudataria illuminata Matilda di Canossa al fine di consentire ai viandanti di raggiungere Lucca più agevolmente e ricongiungersi con la Via Francigena per tornare a Roma.