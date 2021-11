In provincia di Modena sull’Appennino, si trova un borgo medievale dal fascino romantico. È il borgo di Pompeano la cui storia affonda le radici in quella del Contado di Gombola, famiglia longobarda all’epoca molto potente. Nella metà del XV secolo passò alla famiglia Cesi sotto la quale rimase fino alla fine del ‘700. Dal 1860 in poi è entrato a far parte del Comune di Monfestino in Serramazzoni.

@Shutterstock